Mena Suvari, bekend uit films als American Beauty en American Pie, werkt aan haar memoires. Ze zal hierin haar ervaringen als jonge actrice in Hollywood beschrijven, waarbij ze veelvuldig in aanraking kwam met seks en drugs.

"Ik heb er lang over nagedacht of ik dit wilde doen, maar ik ga mijn ziel en zaligheid in dit boek leggen", vertelt Suvari aan People. "Meer dan ooit ben ik klaar om mijn waarheid en persoonlijke reis voor de eerste keer te vertellen."

In het boek, getiteld The Great Peace: A Memoir schrijft de momenteel zwangere actrice over hoe ze zichzelf verloor in seks, drugs en slechte relaties, waarin ze ook werd mishandeld.

Haar memoires zullen eind juli worden uitgebracht. Het is nog niet bekend of het boek ook in Nederland zal verschijnen.

De 42-jarige Suvari brak in 1999 door met haar rol in American Beauty. Ook was ze in drie films te zien uit de American Pie-reeks. Recentelijk speelde de actrice in de serie American Horror Story.

Suvari is momenteel getrouwd met Michael Hope en ze verwachten hun eerste kind samen. Uit een eerder huwelijk kreeg ze een zoon.