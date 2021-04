De Familie Film & TV heeft de filmrechten bemachtigd van de debuutroman ConfettiRegen van Splinter Chabot. Regisseur Michiel van Erp gaat het verhaal over de coming-out van Chabot verfilmen.

"Het is voor veel lhbti's een zeer herkenbaar verhaal: de pijnlijke tocht die je moet afleggen om erachter te komen wie of wat je bent", stelt de filmer.

De beoogd scenarist is Hannah van Wieringen, die met ConfettiRegen haar speelfilmdebuut maakt. Van Wieringen heeft furore gemaakt in het theater met scenario's voor Toneelgroep Oostpool, Theater Bellevue en Noord Nederlands Toneel.

Het is nog niet bekend wie in de film gaan spelen. De opnamen zullen naar alle waarschijnlijkheid in 2022 plaatsvinden.