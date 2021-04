De Rolling Stones-expositie Unzipped komt in 2023 terug naar het Groninger Museum, maakt directeur Andreas Blühm donderdag bekend in het NPO Radio 2-programma Jan-Willem Start Op.

Eerder deze week werd bekend dat de rondreizende tentoonstelling niet wordt verlengd en na 18 april weer vertrekt uit Groningen. De expositie reist door naar Marseille en daarom is verlenging niet meer mogelijk. De tentoonstelling opende in november, maar drie weken later ging het museum alweer dicht vanwege de coronacrisis.

Daarom is het museum extra blij in 2023 een nieuwe kans te krijgen. "Nog even geduld, maar we gaan het gewoon overdoen", aldus Blühm.

Unzipped toont ruim vierhonderd originele objecten uit de verzameling van de Rolling Stones. Het gaat daarbij niet alleen om instrumenten en podiumontwerpen, maar ook zeldzame audiofragmenten en videomateriaal, persoonlijke dagboeken, iconische kostuums, postermateriaal en albumcovers.