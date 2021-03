Amsterdam heeft een steunplan van 21,4 miljoen euro klaarliggen voor de culturele sector van de stad, die zwaar heeft te lijden onder de coronacrisis. Het totale verlies aan inkomsten in 2020 en 2021 wordt op 2,5 miljard euro geschat en herstel is pas tegen het einde van 2023 in zicht.

Het plan wordt in verschillende fases uitgevoerd. Een groot deel van het bedrag (16 miljoen euro) gaat onder meer als noodsteun naar vaste ontvangers van subsidie, onder het zogenoemde Kunstenplan en naar bijvoorbeeld kleinschalige (buurt)theaters en musea.

Voor culturele nachtclubs komt er een speciale stimuleringsregeling waarmee makers, dj's en kunstenaars geboekt kunnen worden zodra de deuren opengaan. Daarnaast verlaagt Amsterdam mogelijk tot in 2022 de leges voor vergunningsplichtige festivals en evenementen. Dat moet nog verder worden uitgewerkt. Ook komt de stad in april met een apart banenplan voor de cultuursector.

Omdat de verliezen in de sector vele malen groter zijn dan deze tegemoetkoming, blijft de gemeente in gesprek met het Rijk over extra steun aan de cultuursector en over meer mogelijkheden voor openstelling. Ook met private fondsen en bedrijven uit Amsterdam wordt overlegd over gezamenlijke ondersteuning van kunst en cultuur. Samen met de provincie Noord-Holland ondersteunt Amsterdam de oprichting van de Maatschappij voor Behoud van Kunst & Cultuur (MBKC).