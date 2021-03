George R.R. Martin is bezig met een toneelbewerking van zijn succesvolle boekenreeks Game of Thrones, meldt The Hollywood Reporter. Diverse bekende personages uit de fantasyserie zullen daarin hun opwachting maken.

Het toneelstuk, dat nog geen titel heeft, speelt zich af tijdens een groot toernooi op het (fictieve) continent Westeros. Dit vindt zestien jaar voor de gebeurtenissen van het eerste boek plaats.

"Voor het eerst zal het publiek een gebeurtenis zien die voorheen in mysterie gehuld was", zo wordt verteld over het project. Veel bekende personages uit de boekenreeks en de serie keren hierin terug. "Het wordt een verhaal dat draait om liefde, wraak en waanzin, waarbij geheimen en leugens worden onthuld waar tot dusver alleen op gehint werd."

"Het is een toernooi waarnaar vaak is verwezen in de boeken en in de serie", aldus Martin. "Nu kunnen we eindelijk het hele verhaal vertellen, op het podium." De schrijver werkt voor zijn toneelbewerking samen met toneelschrijver Duncan MacMillan en regisseur Dominic Cooke.

Het is de bedoeling dat het toneelstuk op West End in Londen en mogelijk ook in andere landen wordt opgevoerd. Naar verwachting vindt de première in 2023 plaats.