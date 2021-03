Het zal na de lockdown niet mogelijk zijn om de Rolling Stone-expositie in het Groninger Museum te bekijken. De tentoonstelling zal tot en met 18 april beschikbaar zijn. Daarna moet de expositie echter naar een museum in Marseille, laat een woordvoerder weten.

De tentoonstelling, waar meteen na de opening eind 2019 grote belangstelling voor was, moest in maart 2020 sluiten wegens de coronacrisis.

In de zomer en het najaar was het museum tijdelijk geopend, maar de nieuwe lockdown duurt inmiddels alweer vier maanden. De kans dat het museum voor 18 april nieuwe bezoekers mag ontvangen, lijkt klein gezien het stijgend aantal besmettingen.

In totaal hebben slechts twintigduizend mensen de collectie in het museum kunnen zien. Het Groninger Museum wilde proberen de expositie langer in huis te houden. De tentoonstelling, waarin ruim vierhonderd originele objecten uit de verzameling van de Stones te zien zijn, is wel online te zien.