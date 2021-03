Lale Gül stopt met het schrijven over de islam, zegt ze in Buitenhof. De 23-jarige auteur schreef met Ik ga leven een aanklacht tegen haar orthodox-islamitische jeugd. Hierna volgde online scheldpartijen en doodsbedreigingen.

"Ik zal doorgaan met schrijven, omdat ik ook heel veel berichten heb gekregen van mensen die zeggen: ga alsjeblieft door. Maar ik ga niet meer over de islam schrijven", aldus Gül.

De schrijfster geeft aan dat het een concessie is die ze moet doen, "maar het moet maar, want je staat er echt alleen voor als je het wel doet. Ik wil niet het lot tarten en de goden verzoeken."

Hoewel Gül de negatieve reacties had verwacht, onder andere vanuit haar familie, zijn de bedreigingen ernstiger dan ze had voorzien. "Van die vuurwapens en zo had ik niet verwacht. Maar achteraf vind ik dat ook een beetje naïef."

Bedreigingen

In haar debuutroman schrijft Gül kritisch over haar islamitische opvoeding in Amsterdam-West. Op de publicaties volgden heftige reacties, vooral ook nadat ze in verschillende talkshows had opgetreden. Gül ontving haatmail, een foto van een vuurwapen en bedreigingen, maar er kwamen ook van alle kanten steunbetuigingen.

Zo werd de petitie Laat Lale Vrij getekend door onder meer demissionair premier Mark Rutte, D66-lijsttrekker Sigrid Kaag, Kamervoorzitter Khadija Arib en diverse schrijvers en bekende Nederlanders.

Gül woonde nog bij haar ouders, maar is het ouderlijk huis eerder deze maand ontvlucht nadat ze werd verstoten door haar familie. Aan NU.nl vertelde Gül eerder dat ze haar koffers had gepakt omdat de spanningen hoog opliepen, maar dat ze niet zou vertrekken. "Want als ik wegga, heb ik geen familie meer. Dan zullen ze me verstoten. Ik kan alleen het huis verlaten als ik met een Turkse man trouw. Hij mag net als ik vrijdenkend zijn. Dat is het compromis", zei ze toen.