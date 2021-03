Onderzoekers hebben ontdekt dat in Nederlandse museumcollecties zeker 114 uit Nigeria geroofde objecten te vinden zijn. Britse soldaten namen de voorwerpen in 1897 mee uit het paleis van de koning van het voormalige Koninkrijk Benin in de huidige Nigeriaanse stad Benin City. Een woordvoerder van de Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen bevestigt zaterdag een bericht hierover in Trouw.

Het gaat om onder meer gesneden slagtanden, metalen koningshoofden en plaquettes. Die bevinden zich in collecties in het Museum Volkenkunde in Leiden, het Tropenmuseum in Amsterdam, het Afrika Museum in Berg en Dal en het Wereldmuseum in Rotterdam. Nigeria wil ze graag terug.

Vorig jaar pleitte een speciale commissie voor de teruggave van roofkunst uit ex-koloniën. Demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) heeft hierover inmiddels een plan opgesteld. Het volgende kabinet moet daarover beslissen.

Het rapport dat onderzoekers van de betreffende musea zelf hebben opgesteld over de Nigeriaanse kunst, komt begin volgende week online. Hierin hebben ze onder meer inzichtelijk gemaakt hoe handelaren en Britse officieren de objecten destijds naar Europa hebben gebracht.