Martijn Koning hoopt dat Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet door de sketch van de cabaretier in de toekomst zal nadenken over zijn uitspraken op televisie en bij debatten. Ondanks die hoop was het doel van Koning vooral om voor de talkshow van Eva Jinek een leuke sketch te maken over de Forum voor Democratie-voorman, vertelt de cabaretier vrijdag in De Vooravond.

Op 12 maart namen RTL en Eva Jinek afstand van Konings uitspraken over Baudet tijdens een korte sketch in Jinek. In de 'roast' van de politicus sprak Koning over de Joodse afkomst van Baudets verloofde en refereerde hij aan de antisemitische incidenten van Baudets partij.

Ook sprak Koning over de eventuele toekomstige kinderen van Baudet en diens verloofde en haalde hij de deels Indonesische afkomst van de politicus aan. Baudet liep in reactie weg uit de uitzending en liet later weten geen zin te hebben om in de toekomst aan te schuiven bij Jinek.

Koning liet enkele dagen later weten dat zijn uitspraken een persoonlijke aanval op Baudet waren. De cabaretier spreekt in De Vooravond tegen dat zijn roast van de politicus over de schreef ging. "Lees die tekst en dan zul je zien dat het helemaal niet zulke erge dingen zijn", aldus de cabaretier over zijn roast. Koning benadrukt nooit zijn teksten vooraf ter inzage te geven aan het medium waar hij die zal voordragen.