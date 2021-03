Auteur Larry McMurtry is donderdag op 84-jarige leeftijd overleden door niet nader genoemde oorzaak, meldt The Hollywood Reporter. Pulitzer Prize-winnaar McMurtry is onder meer bekend van het scenario bij de Oscar-winnende film Brokeback Mountain uit 2005.

McMurtry schreef 29 romans. Voor Lonesome Dove ontving hij de Pulitzer Prize.

Terms of Endearment van de auteur uit 1975 werd verfilmd. De film op basis won vijf Oscars, onder meer voor beste film en beste mannelijke en vrouwelijke hoofdrol.

Samen met Diana Ossana bewerkte McMurtry het elf pagina's tellende verhaal van Annie Proulx tot scenario voor de film Brokeback Mountain. Met de film over de liefde tussen twee cowboys won de auteur een Oscar voor beste bewerkte scenario.