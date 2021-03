Het schilderij Scène de Rue à Montmartre van de Nederlandse schilder Vincent van Gogh is donderdag in Parijs geveild voor een bedrag van 13 miljoen euro, meldt veilinghuis Sotheby's. Dat is fors hoger dan de 5 tot 8 miljoen euro waar aanvankelijk van werd uitgegaan.

Het schilderij werd door Van Gogh gemaakt in 1887 toen hij bij zijn broer Theo woonde in de Franse hoofdstad. Op het schilderij zijn een man en vrouw te zien die arm in arm langs een hek lopen, met op de achtergrond een molen, in de Parijse wijk Montmartre. Scène de Rue à Montmartre maakt deel uit van een reeks schilderijen die Van Gogh maakte van de wijk.

De Nederlandse schilder woonde tussen 1886 en 1888 in Parijs. Daarna verhuisde hij naar Zuid-Frankrijk omdat hij genoeg had van het hectische leven in de stad.

Het unieke werk van de kunstschilder was ruim een eeuw in handen van een Franse familie en nooit eerder te bezichtigen. De echtheid van het kunstwerk is bevestigd door het Amsterdamse Van Gogh Museum.

Het is niet bekend wie de nieuwe eigenaar is. Wel is duidelijk dat er biedingen kwamen uit Parijs, New York en Hongkong.