Rapper Ja Rule heeft 122.000 dollar (ruim 100.000 euro) gekregen voor een kunstwerk dat hij liet maken over het door hem georganiseerde en mislukte Fyre Festival. De artiest werd beschuldigd van het plegen van fraude rondom het veelbesproken evenement.

Het werk werd volgens Complex in opdracht van Ja Rule gemaakt door Tripp Derrick Barnes en hing aanvankelijk in het kantoor van Fyre Media, dat het festival in 2018 organiseerde.

Na de fraudezaak verhuisde het schilderij naar het huis van de rapper in de Amerikaanse staat New Jersey. Ja Rule besloot om het werk te veilen, omdat hij het liever niet meer in zijn huis wilde hebben.

In eerste instantie wilde de rapper, die zelf 2.000 dollar voor het werk van Barnes betaalde, het schilderij verkopen via eBay. Hij werd er echter van overtuigd dit via NFT's (niet-vervangbare tokens) te doen. Dat zijn digitale bestanden die zijn gekoppeld aan een digitaal 'iets' en qua techniek vergelijkbaar zijn met de bitcoin.

NFT's hebben de laatste maanden aan populariteit gewonnen, mede dankzij de gigantische bedragen die met sommige NFT's gemoeid zijn.

Ja Rule werd vrijgesproken van fraude

Wat Ja Rule met de opbrengst gaat doen, is niet bekend. De artiest en Billy McFarland, die ook in de organisatie van het festival zat, werden in februari 2019 door een rechter veroordeeld tot het terugbetalen van het geld dat ze voor het opzetten van Fyre Festival hadden geleend. In juli werd de rapper vrijgesproken van het plegen van fraude rondom het festival.

De organisatie van Fyre Festival beloofde een luxe weekend op de Bahama's in 2017, met optredens van onder meer Major Lazer. De ruim vijfduizend mensen die een kaartje hadden gekocht, kregen echter koude broodjes kaas voorgeschoteld en moesten op vochtige matrassen slapen.