De makers van de verfilming van Isa Hoes' boek Toen ik je zag: mijn leven met Antonie hebben de twee hoofdrolspelers gevonden. In het AD onthullen Hoes en regisseur Ben Verbong donderdag dat Noortje Herlaar en Egbert-Jan Weeber in de film gaan spelen.

Het boek gaat over Hoes' relatie met acteur Antonie Kamerling, die aan depressies leed en in 2010 uit het leven stapte. Op verzoek van de regisseur krijgen de twee hoofdpersonen in de film echter andere namen: Esther en Bastiaan.

"Twee mensen die onmachtig zijn zo'n tragedie te bevechten, dat is iets universeels", aldus de filmmaker in de krant. "Vooral die slag wil ik slaan. Dat geeft me meer vrijheid. En zo neem je ook de kinderen, familie en vrienden in bescherming."

Hoes kon zich daar wel in vinden. "De beslissing was niet alleen beter voor mij, maar ook voor naasten zoals mijn schoonfamilie", zegt de actrice en schrijfster. "Het gaat nu over meer dan ons. Wij vormen de feitelijke basis van het echtpaar, de rest van de personages is fictief en hooguit gebaseerd op bestaande mensen."

Het is de bedoeling dat de opnames begin september van start gaan. Verbong, die al ruim 25 jaar geen Nederlandse film heeft gemaakt, bevindt zich in Duitsland en komt naar Nederland zodra hij tegen COVID-19 gevaccineerd is.

Toen ik je zag verscheen in 2013. Hoes ontving een Gouden Boek toen meer dan 250.000 exemplaren waren verkocht. Hoes' zoon Merlijn Kamerling schreef in 2020 Nu ik je zie, een boek waarvoor hij met naasten sprak over de nalatenschap van zijn vader.