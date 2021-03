Binnenkort zal op kleine schaal geëxperimenteerd worden met het organiseren van concerten, voorstellingen en andere culturele activiteiten met behulp van sneltests. De experimenten vallen niet onder de Fieldlab-evenementen, maar worden opgezet door een samenwerking van een taskforce, de ministeries van Cultuur en Volksgezondheid en de Stichting Open Nederland.

"De pilots zijn verspreid over het gehele land en altijd in de buurt van speciaal hierop toegeruste snelteststraten. Voor de maand april zal in overleg met de Rijksoverheid, veiligheidsregio's en lokale bestuurders een kalender gemaakt worden waarin de planning van pilots bij podia, musea en erfgoedlocaties is opgenomen", laat de taskforce op zijn website weten.

Om welke musea en instellingen het gaat is niet bekend. De experimenten moeten aantonen op welke manier de sneltests het beste kunnen worden gebruikt. Op dit moment wordt er een wetsvoorstel voorbereid om testbewijzen op grotere schaal in te kunnen zetten.

Volgens de taskforce biedt de huidige routekaart van het kabinet te weinig perspectief voor de culturele sector.

"Zolang besmettingsniveaus het uitgangspunt blijven, zit de cultuursector potdicht. De taskforce vindt het realistischer dat de druk op de gezondheidszorg of de vaccinatiegraad als leidraad voor heropening worden genomen. Ook gaat de huidige routekaart bij culturele instellingen, met uitzondering van 'doorstroomlocaties' zoals musea, nog steeds uit van ontmoedigend kleine absolute aantallen bezoekers, zelfs bij lage risiconiveaus."

De initiatiefnemers pleiten ervoor de bezoekcapaciteit voor de genoemde locaties te normeren op vierkante meters per gebouw en per zaal. "Zo'n dubbelslot, met alle veiligheidsmaatregelen die deze cultuurlocaties in acht nemen, garandeert veilig bezoek en geleidelijke toename van bezoekcapaciteit per risiconiveau."