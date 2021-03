Marieke Schoenmakers, de directeur van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten (KABK), stapt op na een kritisch rapport over de bedrijfscultuur op de Haagse school.

De manier van leidinggeven van Schoenmakers, die sinds 2014 directeur is, wordt in het rapport van adviesbureau Bezemer & Schubad omschreven als afstandelijk, schrijft NRC.

De aanleiding tot het onderzoek was een artikel in NRC van eind vorig jaar over een oud-student van de KABK die door meerdere mannen en vrouwen wordt beschuldigd van onder meer verkrachting en aanranding. Die gebeurtenissen worden kort genoemd in het rapport.

Het bureau ondervroeg 168 mensen voor het rapport. De ondervraagden stellen onder meer dat er onder leiding van Schoenmakers "te geringe verbondenheid in visie, in omgang met elkaar, in ideeën over goed onderwijs, didactische aanpak, in professionaliteit en in samenwerking" was.

"De situatie is nu aanzienlijk minder extreem dan beschreven in het NRC-artikel, maar resten van deze cultuur zijn nog waarneembaar", aldus Bezemer & Schubad. De betreffende man studeerde tussen 2008 en 2013 aan de KABK.