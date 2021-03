Het grootste canvasschilderij dat ooit is gemeten, is voor 62 miljoen dollar (ruim 52 miljoen euro) verkocht tijdens een veiling in Dubai. Het werk van de Britse kunstenaar Sacha Jafri is daarmee het op een na duurste geveilde schilderij van een kunstenaar die nog in leven is.

Het originele schilderij van 1.800 vierkante meter, dat de naam The Journey of Humanity draagt, werd gemaakt in het Atlantis Hotel in Dubai. Het schilderen duurde zeven maanden en er werden 6.300 liter verf en 1.065 penselen voor gebruikt. Voor de verkoop was het kunstwerk in zeventig stukken verdeeld.

Het was de bedoeling dat de verschillende stukken los verkocht zouden worden en zo'n 30 miljoen dollar (ongeveer 25 miljoen euro) zouden opleveren voor goede doelen. De Franse aankoper Andre Abdoune, die in Dubai woonachtig is, besloot echter alle delen te kopen.

Abdoune heeft laten weten dat het kunstwerk voorlopig in Dubai blijft, maar dat hij wel plannen heeft voor een "tweede stap", waarbij hij hoopt nog meer geld voor goede doelen in te zamelen.

Jafri zegt dat het altijd zijn intentie was om het leven van kinderen over de hele wereld te veranderen met zijn werk. Hij gebruikte schilderijen van kinderen uit meer dan 140 landen voor het werk. Onder meer de goede doelen UNICEF, UNESCO, Global Gift Foundation en Dubai Cares profiteren van de koop.

Het duurste geveilde schilderij van een levende artiest is David Hockneys Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) uit 1972. Dat werk werd in 2018 verkocht voor 90,3 miljoen dollar (bijna 76 miljoen euro).