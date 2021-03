De volgende drie shows van Najib Amhali die hij in de komende jaren in het theater brengt, zullen exclusief te zien zijn bij SBS. De cabaretier heeft een contract afgesloten met de zender, zo maakt hij maandag bekend.

"Ik ben heel enthousiast dat SBS6 de komende jaren mijn theatershows gaat uitzenden", zegt Amhali.

"Door de coronacrisis moest ik de huidige show Waar Was Ik? onderbreken, maar zodra het kan treed ik weer in het land op en is de show daarna te zien op SBS6. Dus kom jij niet naar mijn show, dan zie ik je bij je thuis."

"Met Najib hebben we een veelzijdige komiek in huis gehaald en we kijken nu al uit naar zijn shows", voegt directeur televisie Marco Louwerens van SBS toe.

Amhali ging in april 2019 in première met zijn recentste voorstelling Waar Was Ik?. In de voorstelling vertelt hij over zijn jarenlange verslaving aan drank, cocaïne en gokken.

Details over zijn komende shows zijn nog niet bekend. Amhali is al ruim 25 jaar actief in het theater en maakte tien soloshows.