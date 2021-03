De komst van het garantieplan voor de evenementenbranche is een "belangrijke stap" voor concertorganisator Mojo. De echte voorbereidingen kunnen nu beginnen, zegt directeur Ruben Brouwer. De eerste testfestivals dit weekeinde in Biddinghuizen stemmen volgens hem hoopvol.

"Het gaat volgens mij heel goed", zegt Brouwer halverwege de tweede festivaldag, waarop voornamelijk popartiesten staan geprogrammeerd. "Je ziet gewoon aan de mensen dat ze het enorm hebben gemist. Zowel voor het podium als daarachter. Ik kan alleen maar blij zijn eigenlijk."

Vrijdag maakte het kabinet bekend dat de overheid vanaf 1 juli grotendeels garant staat voor de gemaakte kosten als een concert of festival toch niet kan doorgaan als gevolg van de coronacrisis. Daarvoor wordt in totaal 385 miljoen euro opzij gezet.

Brouwer is blij dat er nu iets is waarop Mojo straks kan terugvallen, maar dat betekent niet dat er nu meteen van alles wordt georganiseerd. "We moeten per evenement kijken of het zinvol en realistisch is", zegt hij. "Een paar dagen geleden moesten we North Sea Jazz uitstellen. Voor dat festival zijn grote Amerikaanse artiesten heel belangrijk. Dat kan je wel proberen, maar je weet eigenlijk wel dat dat niet gaat lukken."

Lowlands is ander geval

Voor Lowlands is dat volgens Brouwer heel anders. "Het Lowlands-publiek heeft sowieso heel veel behoefte aan een festival en een feestje. Dat is pas eind augustus en dat is net weer even anders dan in juli. Dan denk ik: dat is wel haalbaar. We gaan alles op alles zetten om dat voor elkaar te krijgen. En als het dan niet lukt, hebben we het in ieder geval geprobeerd."

In de voorbereiding neemt Mojo in elk geval een paar dingen mee van dit testweekeinde. "We kijken nu bijvoorbeeld of mensen zich aan bepaalde maatregelen houden. We zien dat mondkapjes na een bepaald moment niet meer worden gedragen. Dat kan je dus afstrepen in deze setting. Bij een concert waar je zit, is dat weer heel anders."

Qua gedrag tussen het Ziggo Dome-publiek en de festivals ziet Brouwer niet veel verschil. "De mensen beleven het net zo intens en zijn net zo uitbundig. Dat is heel gaaf, daar doe je het voor."