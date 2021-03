Voor het eerst is de Prijs de Nederlandse Letteren gewonnen door een Surinaamse auteur, meldt de Taalunie, die de bijbehorende veertigduizend euro financiert.

De Prijs der Nederlandse Letteren is de meest prestigieuze literaire prijs in het Nederlandse taalgebied en onderscheidt auteurs van belangrijke, oorspronkelijk in het Nederlands geschreven letterkundige werken. De prijs wordt eens per drie jaar toegekend aan een auteur van wie het oeuvre een belangrijke plaats inneemt in de Nederlandstalige literatuur.

"Met haar romans, toneelteksten en gedichten bekleedt Astrid H. Roemer een unieke positie in het Nederlandstalige literatuurlandschap", valt te lezen in het juryrapport van de iedere drie jaar uitgereikte prijs. "Haar werk is onconventioneel, poëtisch en doorleefd."

"Roemer slaagt erin thema's uit de recente grote geschiedenis, zoals corruptie, spanning, schuld, kolonisatie en dekolonisatie, te verbinden met de kleine geschiedenis, het verhaal op mensenmaat."

Hoogtepunt uit het oeuvre van de 73-jarige in Paramaribo geboren Roemer is de trilogie bestaande uit de boeken Gewaagd leven (1996), Lijken op liefde (1997) en Was getekend (1998). In 2016 ontving de auteur de P.C. Hooft-prijs voor haar gehele oeuvre.

De Prijs der Nederlandse Letteren wordt afwisselend uitgereikt door de Nederlandse en de Belgische Koning. In oktober 2021 zal de Belgische Koning Filip de prijs overhandigen aan Roemer in Brussel, als de geldende coronamaatregelen dat toelaten.

In 1956 ontving de Vlaamse schrijver Herman Teirlinck de eerste Prijs der Nederlandse Letteren. In 2018 ging de prijs naar de Nederlandse dichter en schrijver Judith Herzberg.