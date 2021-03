Lale Gül is haar ouderlijk huis ontvlucht, schrijft Het Parool vrijdag. De 23-jarige schrijfster zegt door haar familie te zijn verstoten. Sinds de verschijning van haar boek Ik ga leven wordt ze bedreigd.

"Het was de enige uitweg", zegt Gül tegen Het Parool. "Ik ben door mijn familie verstoten. De pleuris brak helemaal uit toen ik door Geert Wilders werd geprezen. Hij noemde me een held of zo. Dat was de druppel."

Aan NU.nl vertelde Gül eerder dat ze haar koffers had gepakt omdat de spanningen hoog opliepen, maar dat ze niet zou vertrekken. "Want als ik wegga, heb ik geen familie meer. Dan zullen ze me verstoten. Ik kan alleen het huis verlaten als ik met een Turkse man trouw. Hij mag net als ik vrijdenkend zijn. Dat is het compromis", zei ze toen.

Ze logeert nu tijdelijk bij een kennis en heeft het contact met haar familie verbroken. Binnenkort hoopt ze een eigen huis te kunnen betrekken.

In haar debuutroman schrijft Gül kritisch over haar islamitische opvoeding in Amsterdam-West. Op de publicatie van het boek en haar optreden in verschillende talkshows volgden intimidaties en doodsbedreigingen via sociale media, maar ook veel steunbetuigingen.

Zo werd de petitie Laat Lale Vrij getekend door onder meer demissionair premier Mark Rutte, D66-lijsttrekker Sigrid Kaag, Kamervoorzitter Khadija Arib en diverse schrijvers en bekende Nederlanders.