Muzikant en voormalig lid van de Beatles Paul McCartney zet zijn carrière als maker van prentenboeken voor kinderen voort. In september brengt hij Grandude's Green Submarine uit, meldt NME.

Het boek is een vervolg op Hey Grandude! dat in 2019 uitkwam. Het verhaal gaat over een opa die samen met zijn kleinkinderen op zoek gaat naar hun oma Nandude, die heel veel van muziek houdt. De naam Grandude is ontleend aan de bijnaam die McCartneys eigen kleinkinderen voor hem bedacht hebben.

"Ik ben heel blij met hoe Hey Grandude! ontvangen werd, aangezien dit een heel persoonlijk verhaal voor me is", laat de zanger weten. "Ik vind het geweldig dat dit boek door grootouders over de hele wereld aan hun kleinkinderen voorgelezen wordt vlak voor het slapengaan."