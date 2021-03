In de nieuwste comic The United States of Captain America, wordt voor het eerst een homoseksuele Captain America geïntroduceerd. Marvel, dat de stripboeken publiceert, maakt bekend dat het personage Aaron Fischer heet.

Fischer is de eerste Captain America in de tachtig jaar dat het personage bestaat die deel uitmaakt van de lhbti-gemeenschap. In het verhaal van The United States of Captain America gaat Steve Rogers, de originele Captain America, samen met verschillende Captain America's door het hele land op zoek naar zijn verdwenen schild.

Fischer is een van de superhelden wiens hulp wordt ingeschakeld. "Aaron is geïnspireerd op lhbti-helden zoals activisten, leiders en alledaagse mensen die strijden voor een beter leven", zegt schrijver Josh Trujillo. "Hij vecht voor de onderdrukten en zij die vergeten worden. Ik hoop dat zijn debuutverhaal aanslaat bij lezers en de volgende generatie helden inspireert."