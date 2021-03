Willemijn Verkaik en Renée van Wegberg hebben meegewerkt aan het nieuwe boek De stille schreeuw van het theater. Daarin vertellen meer dan veertig theatermakers hoe zij het afgelopen coronajaar zijn doorgekomen.

De theatermakers, van acteurs tot directeuren, vertellen over waar ze vóór de crisis mee bezig waren, maar ook over hoe ze de crisis doorkwamen. Sommigen zetten hun werk op een andere manier voort, anderen gooiden hun leven over een volledig andere boeg.

Zij vertellen hoe zij de moed probeerden te bewaren toen alle voorstellingen werden gecanceld, hoe zij de toekomst van de sector zien en wat de emotionele gevolgen waren het van schrappen van allerlei shows. Het boek moet eind mei in de winkel liggen.

Verkaik kreeg grote bekendheid met haar vertolking van Elphaba, het hoofdpersonage in de musical Wicked. Zij speelde die rol in Nederland, Duitsland, Amerika en Londen. Van Wegberg werd vooral bekend door haar vertolking van Liesbeth List, in de gelijknamige musical over het leven van de chansonnière.