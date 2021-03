Mirjam Moll (54), directeur van de Museumvereniging en de Stichting Museumkaart, is dinsdag onverwacht overleden. Dat maakt de vereniging woensdag bekend.

Moll was de afgelopen tijd vaak in het nieuws om extra op te komen voor de belangen van de musea, die grote problemen ondervinden door de coronacrisis.

De voorzitter van de Museumvereniging, Irene Asscher-Vonk, beschrijft Moll op de website van de vereniging als een "steunpilaar, slim en warm. Ze was oprecht geïnteresseerd in het leven en werken van iedereen om haar heen. Met het hart op de juiste plaats en altijd beschikbaar voor de goede zaak", aldus Vonk. "We gaan haar enorme kennis en kunde, maar vooral haar unieke persoonlijkheid ontzettend missen."

Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, reageert via Twitter op het overlijden van Moll. "Wat een ontzettend verdrietig nieuws. Niet te bevatten. Met haar warme persoonlijkheid en kritische blik stond Mirjam pal voor de belangen van de culturele sector. De prettige samenwerking met haar zal ik enorm gaan missen", schrijft Van Engelshoven.

Moll begon in 2010 bij de Museumvereniging, waarvan ze in augustus 2019 directeur werd. Ze maakte zich sterk voor een goed steunpakket voor de hele culturele sector en voor de veilige heropening van musea. Dat deed ze ook als lid van de speciale Taskforce culturele en creatieve industrie, het adviesorgaan van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Moll was verder onder meer bestuurslid bij mkb-Nederland, bestuurslid bij het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de culturele sector en creatieve industrie (MORES) en ook nog zes jaar lang bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.