De wereldwijde omzet uit de verkoop van kunst en antiek is in 2020 met 22 procent gedaald naar 50,1 miljard dollar (iets meer dan 42 miljard euro) vergeleken met het jaar ervoor. De daling heeft te maken met de coronacrisis en is de laagste omzet sinds 2009, becijfert een jaarlijks kunstmarktrapport in opdracht van toonaangevende kunstbeursorganisator Art Basel.

Het aandeel van kunstbeurzen in de verkoop daalde in dezelfde periode van ongeveer een kwart naar 10 procent. 61 procent van 365 onderzochte kunstbeurzen wereldwijd bleek geannuleerd.

Het aandeel van wereldwijde online kunstverkoop nam wel toe, van 9 procent in 2019 tot 25 procent, goed voor ongeveer 12,4 miljard dollar, het jaar erop. De veilingmarkt zag daarentegen in 2020 de omzet dalen naar 17,6 miljard dollar, 30 procent minder dan het jaar ervoor.

Over de omzet in 2020 uit kunstverkoop in Nederland zijn nog geen cijfers bekend.

Art Basel is een van de grootste kunstbeurzen voor hedendaagse kunst. Sinds 1969 vindt de beurs ieder jaar plaats in de Zwitserse stad Bazel, het Amerikaanse Miami Beach en in Hongkong.