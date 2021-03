Het kunstwerk Great Escape, dat de Britse artiest Banksy maakte op de muur van een leegstaande gevangenis in de Engelse stad Reading, is beschadigd met rode verf. Volgens liefhebbers had het werk beter beschermd moeten worden, schrijft The Guardian dinsdag.

De originele schildering van Banksy toont een gevangene die via een aantal aan elkaar geknoopte lakens uit de gevangenis ontsnapt. Onder deze lakens bungelt een typemachine. Banksy verwijst hiermee waarschijnlijk naar Oscar Wilde, de bekende schrijver die van 1895 tot 1897 in deze gevangenis verbleef wegens homoseksuele praktijken.

Vandalen hebben de typemachine in de nacht van maandag op dinsdag met rode verf overgeschilderd. Daaronder is met rode verf 'Team Robbo' aangebracht, een zogenoemde tag waarmee graffitiartiesten hun handtekening zetten. Deze tag lijkt te verwijzen naar de graffitiartiest Robbo, die lange tijd ruzie met Banksy had en in 2014 overleed.

Het werk van Banksy werd op 1 maart ontdekt en drie dagen later door de populaire street artist erkend. Het kunstwerk werd gebruikt om campagne te voeren voor het opzetten van een kunstcentrum in de leegstaande gevangenis. De initiatiefnemers betreuren dat het werk niet beschermd kon worden.