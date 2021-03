Idris Elba was al acteur en dj, maar de Brit wordt nu ook kinderboekenschrijver. De Luther-ster heeft een deal over meerdere boeken gesloten met HarperCollins, zo meldde de uitgeverij maandag.

Het gaat om zowel prentenboeken als een reeks fictiewerken. Idris heeft de verhalen samen met kinderboekenauteur Robyn Charteris ontwikkeld.

In een verklaring vertelt de acteur waar hij zijn inspiratie vandaan haalt. "Ik vind het een voorrecht om deze verhalen, die geïnspireerd zijn op mijn dochter, samen met mijn geweldige schrijfpartner Robyn Charteris tot leven te brengen."

Het is niet duidelijk of een personage in zijn boeken op dochter Isan (19) gebaseerd is, of dat de acteur de verhalen ooit voor haar heeft verzonnen. Idris heeft ook een zoon, de zesjarige Winston.