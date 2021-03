De auto van Louis Mountbatten gaat op 24 maart onder de hamer. De overleden oom van prins Philip liet in 1967 een Jaguar 420 bouwen die nu geveild wordt, meldt internationaal veilinghuis Sotheby's volgens ITV.

Het voertuig uit 1967 is op verzoek van Mountbatten geverfd in de zogeheten kleur Mountbatten Blue. Op de voordeuren en op het dak zitten speciale emblemen van de graaf.

De auto rijdt nog steeds en moet zo'n 10.000 tot 20.000 pond (11.000 tot 22.000 euro) gaan opleveren. De auto was na het overlijden van Mountbatten in het bezit van zijn oudste dochter Patricia, die in 2017 overleed. Sotheby's zal haar waardevolste bezittingen veilen.

Mountbatten werd in 1979 vermoord tijdens een vakantie in Ierland. Hij stierf door een bomontploffing op zijn boot Shadow V. De aanslag werd opgeëist door het Iers Republikeins Leger. De dader, Thomas McMahon, werd tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Hij kwam vrij in 1998.