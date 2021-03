Nog eens acht mannen hebben modeondernemer Martijn N. van seksueel overschrijdend gedrag beschuldigd. Het Parool en NRC berichtten afgelopen weekend gezamenlijk dat N. twintig mannen heeft verkracht, aangerand of mishandeld. Ook zou hij mannen hebben gedrogeerd.

Ook de nieuwe meldingen gaan over drogeren, verkrachting en ander seksueel grensoverschrijdend gedrag, schrijft Het Parool.

Een van de vermeende slachtoffers zou op vijftienjarige leeftijd door N. zijn verkracht. De krant baseert zich op chatgesprekken op onder meer Facebook.

Een van de mannen die zich eerder had gemeld, heeft aangifte gedaan. De politie in Amsterdam hield N. afgelopen week aan in verband met een aangifte in een andere zedenzaak waarin hij nog steeds als verdachte geldt, aldus het Openbaar Ministerie. De politie zegt dat er eind februari nog aangifte tegen de modeondernemer is gedaan wegens een poging tot doodslag in Stockholm.

N., directeur van het modeplatform MOAM, is inmiddels op non-actief gesteld. Het Parool en NRC zeggen ook meldingen te hebben ontvangen van voormalige werknemers en stagiairs van MOAM. Zij schetsen een onveilige werksfeer. Een onafhankelijk bureau onderzoekt in opdracht van MOAM of deze beschuldigingen kloppen.

Enkele bedrijven hebben laten weten de samenwerking met MOAM opgezegd te hebben. Daarnaast heeft het tijdschrift LINDA., waar N. enkele jaren als verslaggever voor werkte, zijn video's offline gehaald.