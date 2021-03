Twintig mannen beschuldigen modeondernemer Martijn N., die directeur was van Stichting MOAM en samenwerkte met bekende namen uit de modewereld, van gewelddadig en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Stichting MOAM heeft hem in februari op non-actief gesteld.

Dat schrijven Het Parool en NRC na gezamenlijk onderzoek, waarvoor 146 betrokkenen aan het woord werden gelaten. Ook werden getuigenverklaringen en documenten verzameld, zoals gesprekken op WhatsApp en Facebook en een politierapport.

De vermeende slachtoffers spreken over gewelddadige en onveilige seks, aanranding en verkrachting. Sommigen vermoeden gedrogeerd te zijn, waarschijnlijk met GHB. De gebeurtenissen zouden zijn begonnen in 2010 en gedurende een periode van tien jaar hebben plaatsgevonden. In tien gevallen ging het om minderjarigen.

Een van de mannen heeft aangifte gedaan tegen N. De politie in Amsterdam hield N. afgelopen week aan in verband met een aangifte in een andere zedenzaak waarin hij nog steeds als verdachte geldt, aldus het Openbaar Ministerie. De politie zegt dat er eind februari ook nog aangifte tegen de modeondernemer is gedaan wegens poging tot doodslag in Stockholm.

N. organiseerde modeshows onder de naam MOAM Collective (foto), waarvoor hij jong talent koppelde aan gevestigde ontwerpers.