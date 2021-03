Tientallen theaters in binnen- en buitenland staan zaterdag stil bij het feit dat ze al een jaar lang geen of heel weinig publiek hebben kunnen ontvangen vanwege het coronavirus.

Volgens de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) staan er in meer dan dertig landen theaters stil bij het 'jubileum'.

De deelnemende zalen brengen allemaal via een livestream een uitvoering van het stuk Wit Konijn Rood Konijn van de Iraanse schrijver Nassim Soleimanpour. Het gezamenlijke evenement moet een internationale viering zijn van inspiratie en verbeeldingskracht en moet ook het bewijs leveren dat "creativiteit altijd tegenslag kan weerstaan".

De acteurs die meedoen - onder wie in Nederland Pierre Bokma (foto), Huub van der Lubbe, Nhung Dam en Theo Maassen - zijn niet echt voorbereid. De tekst van het stuk zit namelijk in een verzegelde envelop, vertelt de VSCD. "De acteur opent ter plekke, op het podium, deze envelop. Met de stapel beschreven vellen in de hand begint hij of zij, geheel onvoorbereid, aan een eerste lezing die meteen de definitieve uitvoering is."

"Dat geeft de kracht aan van de prilheid, het eenmalige en niet-herhaalbare van het theater. Samen met het publiek ontdekken ze tijdens het lezen en spelen de inhoud van de internationale theaterhit Wit Konijn Rood Konijn."