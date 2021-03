Freek de Jonge, die zaterdagavond op NPO2 te zien is met zijn verkiezingsconference De Loterij, krijgt nooit genoeg van het theater.

"Het blijft altijd trekken, ook een zaaltje met honderd man", vertelt de 76-jarige cabaretier aan het AD. "Dat is voor eeuwig. Ook als ik 106 ben, de mensen nog steeds bereid zijn naar me te luisteren en ik mijn verstand nog heb - al is dat zelfs niet eens een vereiste - dan ga ik daar staan."

De Jonge erkent dat hij "nog altijd staat te popelen om aandacht". "Maar ik voel vooral nog altijd die simpele opwinding van dat jongetje dat plots aandacht krijgt, dat iets verzonnen heeft wat er niet was, en de nieuwsgierigheid naar wat er nog meer niet is. Die blijft. Ik wil nog steeds iets nieuws verzinnen en daarmee naar de mensen toe."

De cabaretier werkt momenteel ook aan een boek over zijn vader. "Het is een deel van een autobiografische serie, zeven delen heb ik in mijn hoofd. Deel twee is al verschenen, over Zaandam."