Demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) neemt de adviezen van de Raad voor Cultuur over ruimhartigere teruggave van naziroofkunst aan de rechtmatige eigenaren over. Het advies om herkomstonderzoek rond naziroofkunst zo snel mogelijk te laten hervatten moet nog wachten op een reactie.

In een vrijdag verstuurde Kamerbrief laat Van Engelshoven weten dat duidelijkheid over de werkwijze rond de eventuele teruggave van in de Tweede Wereldoorlog door de nazi's geroofde kunstwerken voor haar prioriteit heeft. Volgens haar is het belangrijk dat de mensen die hebben verzocht om teruggave, duidelijkheid krijgen.

Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) laat desgevraagd aan NU.nl weten dat een gedeeltelijke reactie op het adviesrapport te maken heeft met snelheid. "Nu kunnen de lopende teruggaveverzoeken direct door volgens de nieuwe werkwijze."

Volgens OCW moet zorgvuldig worden gekeken naar het opnieuw inrichten van herkomstonderzoek. Het ministerie laat weten daar "iets meer tijd" voor nodig te hebben.

Belang voor museumcollectie mag niet meer meewegen

In het nieuwe beleid rond teruggave van naziroofkunst mag het belang van een kunstwerk voor een museumcollectie geen rol meer spelen. Ook doet het er niet meer toe of iemand een werk tijdens de heerschappij van de nazi's, tussen 1933 en 1945, zonder kwade bedoelingen heeft verworven.

In december hoefde het Stedelijk Museum een schilderij van Wassily Kandinsky van de rechter niet terug te geven aan de nabestaanden van de voormalige eigenaar. Het werk zou geroofd zijn tijdens de Tweede wereldoorlog.

Gemeente Amsterdam wil herbeoordeling over geroofd Kandinsky-schilderij

Bild mit Häusern uit 1909 is nu in bezit van de gemeente Amsterdam. Een woordvoerder van het Stedelijk Museum bevestigt aan NU.nl dat de nabestaanden van de voormalige eigenaar hoger beroep hebben aangetekend tegen het vonnis.

De Gemeente Amsterdam laat in gesprek met NU.nl weten blij te zijn met het nieuwe beleid rond de teruggave van naziroofkunst, dat met terugwerkende kracht zou ingaan. "Dit geeft een basis om ondanks het hoger beroep samen met de nabestaanden van het Kandinsky-schilderij terug te gaan naar de commissie die over eventuele teruggave oordeelt."

In februari nam Amsterdam een voorschot op eventueel nieuw beleid rond teruggave van naziroofkunst. Burgemeester Femke Halsema en cultuurwethouder Touria Meliani schreven toen in een brief aan de gemeenteraad de adviezen van de Raad voor Cultuur te willen volgen.

Raad voor Cultuur wilde zo snel mogelijk herkomstonderzoek

Van Engelshoven laat weten voor de zomer een reactie te geven op het advies om het herkomstonderzoek zo snel mogelijk te hervatten. In december spoorde de Raad voor Cultuur haar daartoe aan.

"Hoe langer de regering wacht met het hervatten van herkomstonderzoek, hoe meer direct betrokkenen overleden zullen zijn", aldus de Raad voor Cultuur in het adviesrapport Streven naar Rechtvaardigheid van de evaluatiecommissie restitutiebeleid naziroofkunst. Het herkomstonderzoek onderzoek ligt, ondanks internationale afspraken die Nederland in 1998 ondertekende, sinds 2007 stil.

OCW had geen geld voor herkomstonderzoek

In december meldde NU.nl dat het OCW op dat moment geen geld had om het ongeveer 3 miljoen euro kostende herkomstonderzoek te hervatten. "We hebben op dit moment een strakke begroting", aldus het ministerie. "We hopen in het voorjaar van 2021 binnen het kabinet een besluit te nemen over het al dan niet betalen van het bedrag."

In Nederland bevinden zich nu volgens de Raad voor Cultuur naar schatting 3.750 door de nazi's geroofde kunstwerken, die na de Tweede Wereldoorlog wel zijn teruggehaald maar nog niet zijn teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. 167 werken met dubieuze herkomst zouden zich in museumcollecties bevinden.