Omroep MAX zendt op 28 maart een registratie van de Matthäus-Passion onder leiding van Ton Koopman uit, meldt de omroep vrijdag.

De integrale registratie van de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach (1685-1750) wordt vanaf 13.00 uur ten gehore gebracht door het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir, in popzaal TivoliVredenburg in Utrecht.

De Matthäus-Passion vertelt het lijdens- en sterfverhaal van Jezus Christus als in het evangelie volgens Matteüs. Nergens ter wereld wordt de versie door Bach zo vaak opgevoerd als in Nederland.

Vanwege de coronacrisis konden de Matthäus-uitvoeringen twee jaar achtereen niet doorgaan. Omroep MAX-directeur Jan Slagter is blij dat een televisieregistratie wel mogelijk is. "We zijn verheugd en trots dat we vanuit MAX de Matthäus-Passion kunnen uitbrengen op Nederlandse televisie", aldus de omroepdirecteur. "We hopen dat veel mensen er plezier van zullen hebben."

Koopman wordt gezien als een van de beste Matthäus-uitvoerders. De dirigent richtte het Amsterdam Baroque Orchestra op in 1979 en het Amsterdam Baroque Choir in 1992. Het jaar daarop nam hij het koor voor het eerst mee voor uitvoeringen van de Matthäus-Passion.