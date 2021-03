Claudia de Breij mist het gevoel van spanning dat ze ervaart vlak voordat ze in het theater het podium opgaat. In gesprek met AD vertelt ze dat ze die spanning nu opzoekt in haar programma Safe Cave.

In dit programma ontvangt De Breij gasten in haar thuisstudio met wie ze binnen 45 minuten een lied moet maken. "Het maffe is: we spelen toch het beste als er iets op het spel staat", vertelt de cabaretier en zangeres. "Je zou denken: maak op donderdagavond muziek met vrienden en het is mooi zat, maar ik heb iets van druk nodig. Dat er een album van komt, of een programma."

De Breij vergelijkt het onder druk werken met het optreden in het theater. "Geef mij maar de spanning van dat ene moment waarop het moet gebeuren, die mis ik al zo, nu ik niet in het theater sta. Ik mis de spanning van acht uur 's avonds, normaal gesproken het tijdstip waarop ik opga. Nu is om 20.00 uur alleen het journaal en verder niets."

De Breij legt uit dat de 45 minuten die ze heeft met de muzikanten begint na het samen spelen van een nummer dat ze allebei kennen. "Je moet wel contact maken als je samen musiceert. Het is toch een beetje alsof je elkaar je ondergoed even laat zien."

Het programma Safe Cave is op vrijdagavond te zien bij BNNVARA op NPO3 om 22.25 uur. In april moet een album verschijnen met opnames van de sessies.