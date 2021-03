Het digitale kunstwerk The First 5000 Days van de Amerikaanse grafisch vormgever Mike Winkelmann is door veilinghuis Christie's voor 69,3 miljoen dollar (ruim 58 miljoen euro) verkocht.

Het is het eerste digitale kunstwerk ooit dat door het roemruchte veilinghuis is verkocht. Christie's veilt doorgaans vooral schilderijen, sculpturen, sieraden en andere kostbare voorwerpen.

Winkelmann, die onder zijn kunstenaarsnaam Beeple actief is, begon op 1 mei 2007 met het tonen van een nieuw kunstwerk op internet. Hij deed dit in de daaropvolgende 13,5 jaar daarna iedere dag opnieuw.

Sommige kunstwerken maakte Winkelmann in een paar minuten, waarna hij ze fotografeerde en online zette. Deze beelden werden samengevoegd in een overzicht, een zogeheten collage.

De koper van het kunstwerk krijgt na betaling een uniek stukje internetcode, waar het werk van Beeple aan vastzit.