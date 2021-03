Een stel dat op hun punt staat om hun huis in Lachin (Armenië) te verlaten. Veel Armeniërs vertrokken uit plaatsen in de betwiste enclave Nagorno-Karrabach, die in 1994 werd veroverd door Armeense strijdkrachten en onder de bepalingen van een recent staakt-het-vuren weer in Azerbeidzjaanse handen is gevallen.

Een stel dat op hun punt staat om hun huis in Lachin (Armenië) te verlaten. Veel Armeniërs vertrokken uit plaatsen in de betwiste enclave Nagorno-Karrabach, die in 1994 werd veroverd door Armeense strijdkrachten en onder de bepalingen van een recent staakt-het-vuren weer in Azerbeidzjaanse handen is gevallen. Foto: Valery Melnikov