The Queen's Gambit, de populaire Netflix-serie over schaaktalent Beth Harmon, krijgt een musicalversie. Productiebedrijf Level Forward heeft volgens Variety de rechten gekocht om het verhaal op het toneel te kunnen brengen.

"Het is een eer om The Queen's Gambit op het podium te laten zien", laat de directeur van het bedrijf weten. "Het verhaal brengt onderwerpen als gender- en raciale gelijkheid ter sprake en we kijken ernaar uit om daar met dit project een nieuwe stap in te zetten."

The Queens's Gambit is een fictief verhaal dat gebaseerd is op het gelijknamige boek van Walter Tevis uit 1983. Het speelt zich af in de jaren vijftig van de vorige eeuw en draait om de jonge wees Beth Harmon, die het fenomeen schaken ontdekt en hier een groot talent in blijkt te zijn.

Ondertussen worstelt ze met een drank- en drugsverslaving. Het boek bereikte in november - 37 jaar na de verschijning - de bestsellerlijst van The New York Times.

De miniserie op Netflix verscheen eind 2020 en werd in de eerste maand na de release wereldwijd 62 miljoen keer gestreamd.