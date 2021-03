Tobias Nierop neemt de rol van Johan Cruijff op zich in 14 de musical, een theatervoorstelling over het leven van de overleden voetballegende. De musical moet op 25 september in première gaan.

Musicalactrice Myrthe Burger neemt de rol van Danny, de vrouw van Cruijff, op zich. De musical wordt geschreven en geregisseerd door Tom de Ket, die eerder voorstellingen als Het Pauperparadijs en Mammoet maakte. In die laatste speelde Nierop ook een hoofdrol.

14 de musical zal te zien zijn in het nieuwe AFAS Theater in Leusden. Try-outs gaan op 1 september van start. Momenteel kun je tickets kopen voor voorstellingen tot begin januari 2022. De voorstellingen worden gehouden volgens de dan geldende maatregelen, laat de organisatie weten.