Peter Pannekoek staat zondag voor het eerst in maanden weer op het podium. De cabaretier verzorgt als special guest een optreden tijdens het proefevenement van Fieldlab Evenementen in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dat is na zo'n tijd wel weer even spannend, aldus Pannekoek.

"Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik niet ook een klein beetje zenuwachtig ben", geeft Pannekoek toe. "Ik heb zolang stilgestaan. Om dan je eerste optreden na maanden in de Ziggo Dome te doen voor extreem veel mensen is wel gestoord, maar ik heb er ook heel veel zin in", aldus de cabaretier.

Als hij de afgelopen maanden wel had gespeeld, dan waren de zenuwen een stuk minder geweest. "Je moet het zien als sport: als je voetbalt en maanden geen bal hebt aangeraakt dan is het ook weer van: oh, kan ik het nog?"

Ook vindt Pannekoek het gek dat straks een deel van de bezoekers een mondkapje draagt. "Ik heb nog nooit opgetreden voor een publiek met mondkapjes. Ik ben gewend dat ik de lach kan zien, iemand met een mondkapje op ziet er altijd chagrijnig uit. Ik ben wel benieuwd hoe dat gaat bevallen."

De cabaretier hoopt dat zijn volgende optreden niet al te lang meer op zich zal laten wachten. "Als het theater open mag, ga ik onmiddellijk het theater in met de try-outs van mijn nieuwe voorstelling DNA." Die show kan dan ook gelijk de planken op.

"Omdat het pas de try-outs zijn gaat de show zich sowieso nog verder ontwikkelen in het theater. Ik hoop dat het snel weer mag. Daarom doe ik ook mee aan dit evenement, omdat ik dit experiment belangrijk vind."