Schrijver Tommy Wieringa hoopt dat acteurs Hannah Hoekstra en Gijs Scholten van Aschat een rol krijgen in de verfilming van zijn boek Joe Speedboot, zo vertelde hij in NOS Met het Oog op Morgen.

De auteur sprak in het radioprogramma ook over de lange juridische strijd die in 2010 ontsprong toen een andere producent werkte aan een bioscoopbewerking waar hij niet gelukkig van werd. Uiteindelijk besloot de rechter dat die film niet gemaakt mocht worden.

"Ik was toen te onervaren, en te angstig dat ze er een prul van zouden maken", bekent Wieringa nu. "Nu heb ik die angst niet meer. Ik hoef geen keuzes te maken; een boekverfilming is altijd een reductie van iets heel groots. Sam de Jong (de regisseur, red.) heeft mijn boek tot zijn beschikking: ik ben heel benieuwd wat voor bos bloemen hij daaruit selecteert voor zijn film."

Wieringa vindt het jammer dat hij na de hele affaire rond Joe Speedboot bij het Filmfonds te boek staat als een lastpak. "Mijn bezwaren begonnen toen het plan nog heel klein was. Ik vond het niet leuk dat bezwaar te blijven benoemen toen het heel groot werd, maar ik was het toen voor mijn gevoel aan het boek verplicht. Nu is de enige voorwaarde van het Filmfonds dat ik mij niet met de film bemoei."

Het succesvolle boek gaat over Fransje Hermans, die na een ongeluk zijn spraakvermogen verliest en in een rolstoel belandt. Zijn leven lijkt voorbij, tot hij Joe Speedboot ontmoet. Van de roman werden bijna een half miljoen exemplaren verkocht.