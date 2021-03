Veilinghuis Sotheby's veilt in de herfst stukken uit de kunst- en meubelcollectie van de Duitse modeontwerper Karl Lagerfeld (1933-2019), meldt Reuters vrijdag. Omdat het veilinghuis nog bezig is de stukken te inventariseren, zegt het dat het te vroeg is om een verwachte opbrengst te melden.

De veiling zal in Monaco zijn, op een nog bekend te maken datum. Lagerfeld had in het piepkleine vorstendom dat aan drie kanten grenst aan Frankrijk een van zijn huizen.

In 2003 bracht bracht een veiling van de fanatieke kunstverzamelaar Lagerfeld bijna 7 miljoen euro op. Toen gingen Art Deco-kunstobjecten en meubels van de modeontwerper, gebaseerd op de stijlbeweging uit de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw, onder de hamer.

Ook van Lagerfelds collega Yves Saint Laurent (1936-2008) werden diens verzamelde kunstobjecten verkocht. In 2009 brachten de 733 stukken het recordbedrag van 373 miljoen euro op.