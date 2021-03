Vier brancheorganisaties in de cultuursector garanderen dat musea, opengestelde monumenten en presentatie-instellingen voor beeldende kunst op een verantwoorde en veilige manier kunnen heropenen voor publiek. Die belofte doen ze in een brief die woensdag is gestuurd naar de demissionaire ministers Ingrid Van Engelshoven (Cultuur) , Bas van 't Wout (Economische Zaken) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

"Om de verspreiding van het coronavirus te beperken en te voorkomen dat onze gezondheidszorg overbelast raakt, zijn er strikte protocollen voor bezoekers, leveranciers en medewerkers", aldus de ondertekenaars, waaronder de ruim vierhonderd aangesloten musea tellende Museumvereniging. "Zo kan bezoek aan doorstroomlocaties, waar mensen voornamelijk lopend iets beleven, alleen op afspraak door vooraf een tijdslot te reserveren; spreiding van bezoek over de week helpt daarbij."

De ondertekenaars van de brief zijn van mening dat door de maatregelen die ze hebben getroffen de anderhalvemetersamenleving goed gehandhaafd kan worden. De maatregelen waren volgens hen bovendien al de norm tot de derde verplichte sluiting van de cultuurinstellingen medio december.

"We zien nu dat men er spontaan op uit trekt en dat de 1,5 meter vaak in het gedrang komt waardoor ongecontroleerde situaties ontstaan", maken de ondertekenaars zich zorgen. "Dat zal met de Paasdagen en het voorjaar op komst eerder meer dan minder worden."

Museumvereniging: 'Goede ervaringen met bezoekers'

De directeur van de Museumvereniging, is in gesprek met NU.nl overtuigd van het veilig kunnen verlopen van een uitje naar een culturele instelling. "Bij bezoek aan musea, presentatie-instellingen, monumenten en attractieparken kan iedereen de 1,5 meter handhaven en hygiënemaatregelen volgen", aldus Mirjam Moll. "We hebben hiermee goede ervaringen met onze bezoekers."

De Museumvereniging, de Nationale Monumentenorganisatie, de Federatie Instandhouding Monumenten en De Zaak Nu, de brancheorganisatie van presentatie-instellingen voor beeldende kunst zijn blij met de cultuursteun die ze tot juli hebben ontvangen. Ze zien echter ook een financieel-economische reden om te heropenen.

'Heropening is voor culturele ondernemers beste remedie tegen de coronacrisis'

"Door heropening kunnen culturele ondernemers weer beginnen zelf inkomsten binnen te halen", licht Moll toe. "Dat is de beste remedie uit de coronacrisis."

De publieksinkomsten van opengestelde monumenten en musea hangen volgens de briefschrijvers in hoge mate af van de lente en zomer. Het geld zou vooral tussen april en oktober worden verdiend.

In het voorjaar zouden volgens de ondertekenaars normaal gesproken nieuwe tentoonstellingen en presentaties starten. Daarin zou reeds geïnvesteerd zijn en de producties zouden kunnen ervoor kunnen zorgen dat het verlies aan inkomsten over 2021 enigszins beperkt blijft.

'60.000 werkenden zijn er klaar voor'

Sinds december zijn ook de Nederlandse cultuurinstellingen als gevolg van de in januari verlengde lockdown gesloten. In februari betreurde de Museumvereniging in gesprek met NU.nl dat de musea in Nederland niet onder de sectoren vallen waarvoor demissionair premier Mark Rutte versoepelingen aankondigde.

De briefschrijvers laten weten dat "door heel het land zo'n 60.000 werkenden - in loondienst, als freelancer of vrijwilliger - er klaar voor zijn om bezoekers te verwelkomen die snakken naar een veilig en inspirerend uitje.