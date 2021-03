Marlijn Weerdenburg speelt de Britse prinses Diana in de nieuwe Nederlandse musical Diana & Zonen, die vanaf september te zien is in het DeLaMar Theater en daarna rondreist langs verschillende theaters.

De 37-jarige Weerdenburg was eerder onder meer te zien in de musical Soldaat van Oranje en de serie Danni Lowinski. Het verhaal van Diana & Zonen schakelt tussen het liefdesverhaal van prinses Diana en prins Charles en de huidige romance tussen prins Harry en Meghan Markle.

"Wij zijn trots dat Marlijn bij ons deze geweldige, complexe rol gaat spelen", zegt Iris van den Ende van MediaLane in een reactie. "Het theaterpubliek kan nu een heel andere kant van haar ongelooflijke talent leren kennen."

Weerdenburg noemt haar nieuwe rol een droomrol. "Diana heeft een complexe persoonlijkheid waar zo veel over is gezegd en geschreven, maar wie is ze nou echt? Ik kan niet wachten om me onder te dompelen in deze vrouw. Ze doorbrak taboes en conventies, worstelde met haar rol binnen het conservatieve Britse koningshuis en zette zich vol in voor de strijd tegen aids. Maar boven alles was ze een moeder. Een vrouw die haar zonen te vroeg alleen moest achterlaten."

Het script van de musical is geschreven door Dick van den Heuvel. Hij ontwikkelde het verhaal samen met Joop van den Ende, Maurice Wijnen en Paul Eenens. De regie is in handen van Frank van Laecke.