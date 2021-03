Het kunstwerk dat eerder deze week werd aangetroffen op de muur van een leegstaande gevangenis in Reading, is inderdaad gemaakt door straatkunstenaar Banksy. De artiest bevestigt dit donderdag middels een video.

In de beelden is te zien hoe Banksy 's nachts het werk met de titel Create Escape op de muur aanbrengt. De video is een parodie van het programma The Joy of Painting van Bob Ross. De voice-over bestaat uit commentaren die Ross in het programma deed en ook de stijl komt erg overeen.

De straatkunst toont een gevangene die via een aantal aan elkaar geknoopte lakens uit de gevangenis ontsnapt. Onder deze lakens bungelt een typemachine. Banksy verwijst hier waarschijnlijk naar Oscar Wilde, de bekende schrijver die van 1895 tot 1897 in deze gevangenis verbleef wegens homoseksuele praktijken.

Wilde schreef na zijn verblijf het gedicht The Ballad of Reading Gaol, een aanklacht tegen de doodstraf. Gedurende Wildes verblijf werd er een medegevangene opgehangen.

De gemeente van Reading heeft inmiddels op de onthulling gereageerd. Het plan om van de voormalige gevangenis een kunst- en cultuurcentrum te maken bestaat al langer, en het werk van Banksy beschouwen zij als steun voor dit idee. Ze zijn in gesprek met het ministerie van Justitie om het werk van de bekende kunstenaar te kunnen beschermen.