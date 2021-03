Een straatnaambordje van Abbey Road, waar het beroemde gelijknamige album van The Beatles werd opgenomen, heeft op een veiling 37.200 pond (ruim 43.000 euro) opgeleverd, meldt de BBC donderdag. Dat is veel meer dan de verwachte opbrengst die werd geschat op `1.000 tot 2.000 euro.

Het witte bordje met zwarte en rode letters werd in 1967 door Sir Misha Black ontworpen en was een van de 275 borden die in de wijk Westminster gebruikt werd.

Andere straatnaamborden van onder meer Eaton Place (2.728 pond) en Ebury Bridge Road (1.364 pond) gingen voor veel minder onder de hamer. In totaal was de opbrengst meer dan 143.000 pond.

"Het was verbazingwekkend om te zien hoe groot de interesse was in deze veiling en hoe competitief er vanuit de hele wereld werd geboden", zegt veilingmeester Catherine Southon.

Abbey Road is befaamd wegens de gelijknamige opnamestudio die aan de weg ligt. The Beatles namen er een van hun meest bekende albums op en de wereldberoemde coverfoto werd ook op de straat gemaakt.