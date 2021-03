Een maand na de juridische stappen van haar zus, wordt Mariah Carey nu ook aangeklaagd door haar broer. Morgan Carey stapt woensdag naar een rechter in New York wegens passages uit de autobiografie van de zangeres.

Volgens Morgan Carey maakt Mariah Carey zich in het boek schuldig aan laster. Ze schrijft in het vorig jaar september verschenen The Meaning Of Mariah Carey onder meer dat Morgan drugs heeft gedeald, dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan geweldsdelicten en zich inliet met schimmige figuren.

Volgens de broer hebben de memoires ertoe geleid dat een filmproject waarbij hij betrokken was plotseling stopte. Hij stelt in de rechtbankpapieren dat niemand ooit contact met hem heeft opgenomen over het boek voordat het werd uitgebracht.

Begin februari klaagde oudere zus Alison Carey de zangeres al aan voor laster, omdat in het boek werd gesteld dat haar zus haar in hun jeugd ernstig verwond heeft en zou hebben geprobeerd haar te drogeren.

De zus ontkent dat en eist een schadevergoeding van 1,25 miljoen dollar (ruim 1 miljoen euro) van de zangeres. Waar broer Morgan Carey op uit is, is nog niet duidelijk.