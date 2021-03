Theaterliefhebbers in New York kunnen in april voor het eerst in een jaar weer naar een voorstelling. De lokale autoriteiten maakten bekend dat de stad met een speciaal pop-upprogramma voorstellingen voorzichtig hervat.

Het zogeheten NY PopsUp-programma gaat op 2 april van start in een klein aantal wisselende theaters. Die mogen voor een derde van hun capaciteit open met een maximum van honderd mensen. Testen, maskers en afstand houden zijn daarbij verplicht.

Broadway is nog in ieder geval tot juni dicht voor reguliere voorstellingen, maar volgens Deadline is de verwachting binnen de theaterwereld in New York dat de grote producties niet voor het najaar weer van start gaan.

De bioscopen in New York, een belangrijke plek voor de binnenlandse box office, gaan vrijdag weer open. Drie kwart van de stoelen moet daarbij onbezet blijven.

De afgelopen week registreerde New York onder de 8,3 miljoen inwoners ruim 7.300 nieuwe coronabesmettingen per dag.