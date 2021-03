Jeroen van Merwijk (65) is woensdag in het bijzijn van zijn vrouw Jeannette overleden, meldt het AD. De cabaretier leed al enige tijd aan darmkanker.

Iets meer dan een jaar geleden, in februari 2020, maakte Van Merwijk bekend ziek te zijn en dat hij was begonnen met chemotherapie.

In september liet Van Merwijk weten dat hij zijn aankomende tournee wegens een terugval in zijn ziekte moest annuleren. Van Merwijk liet daarna in verschillende media weten dat hij niet meer zou herstellen van zijn ziekte.

Eind december ontving de cabaretier en liedjesschrijver nog de Edison Oeuvreprijs Kleinkunst. De prijs werd al sinds zes jaar niet meer uitgereikt, maar voor Van Merwijk werd een uitzondering gemaakt.

Hit voor Karin Bloemen

Van Merwijk, geboren als deel van een tweeling in 1955, volgde een studie aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Hij studeerde cum laude af op schilderkunst en maakte gedurende zijn leven veel werken. Enkele maanden voor zijn overlijden maakte hij bekend dat hij zijn kunst zou verkopen. Wat niet verkocht werd, wilde hij verbranden.

In 1985 richtte Van Merwijk met Cees Rutgers de cabaretgroep Meester Cornelis op. Een jaar later stopte de formatie en ging de cabaretier solo het toneel op met zijn show Van ouwehoer tot troubadour.

Ook begon hij met het schrijven van liedjes. Het nummer Apartheid es ien skone zaak zond hij in voor het Amsterdams Kleinkunst Festival. Het werd niet bekroond, maar de cabaretier verkocht het later wel aan Karin Bloemen die er een hit mee scoorde.

Hij groeide daarna uit tot een gelauwerd liedjesschrijver. In zijn nummers laat Van Merwijk zijn grote taalgevoel en cynische en ironische humor zien. De cabaretier bracht meer dan tien cd's uit.

Daarnaast was hij actief voor radio en televisie. Hij verzorgde cabaret in Spijkers met Koppen, presenteerde het NPS-radioprogramma Podium en was eind jaren negentig het gezicht van het KRO-programma Aardige mensen.

Van Merwijk schreef ook meerdere boeken

Ook het theater verliet Van Merwijk nooit, ondanks dat hij in de jaren negentig zijn laatste show aankondigde. Hij werkte samen met diverse andere bekende namen uit de theaterwereld, zoals Harrie Jekkers en Erik van Muiswinkel.

Naast zijn activiteiten als liedjesschrijver, presentator en toneelmaker schreef Van Merwijk meerdere boeken. Hij debuteerde in 1991 met Knap stom. Over nitwits & allesweters , bracht meerdere column- en liedtekstenbundels uit en schreef in 2020 Kanker voor beginners.

Vorig jaar zou Van Merwijk op tournee gaan, maar hij moest hier wegens zijn verslechterde gezondheid een streep doorzetten. "Ik wil jullie danken voor het in mij gestelde vertrouwen. En wie weet kom ik ooit in de toekomst, à la Herman Finkers, met een spectaculaire comeback. Tot het zover is, wens ik jullie heel veel sterkte en wijsheid en vooral: ruggengraat in deze barre tijden. Een hartelijke groet en ik zou zeggen: leve de kunst!"