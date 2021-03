Nicolette van Dam en haar man Bas Smit zijn bezig met een eigen vakantieboek. Voor de bundel Nederland heeft alles reist het koppel door Nederland op zoek naar de leukste plekken, kondigden de twee dinsdag aan.

Al maanden delen Van Dam en Smit hun reizen door Nederland via Instagram. "Noodgedwongen door COVID-19 konden we niet naar het buitenland reizen. Dus zijn we vorige zomer begonnen met ons eigen land te (her)ontdekken. Jullie tips stroomden binnen, en we werden langzamerhand echte online reisleiders", aldus het stel.

Die reisjes en reacties bevielen goed. "We werden hier zo enthousiast van, ook omdat we zagen dat er mensen waren die dezelfde trips gingen doen, dat we dachten: waarom bundelen we niet al die mooie unieke plekken in een boek? Zodat iedereen kan meegenieten van wat ons land te bieden heeft."

De komende maanden reizen Smit en Van Dam verder door de twaalf provincies. Volgers kunnen tips over hun favoriete plekken doorgeven. Wanneer het vakantieboek verschijnt, is nog niet bekendgemaakt.